Kapitol: Kobieta postrzelona w trakcie zamieszek. Jej stan jest krytyczny

Trwają zamieszki po tym, jak zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do Kapitolu. Kongres zmuszony był przerwać obrady. Do sieci trafiają kolejne, drastyczne nagrania.

Prezydent USA prosił o wspieranie straży Kapitolu i apelował o spokój. Tymczasem do sieci trafiło nagranie, na którym uchwycono moment postrzelenia kobiety.

Według amerykańskich mediów jej stan jest krytyczny.

A woman was just shot in the neck inside the Capitol. https://t.co/DKGGtlTviu