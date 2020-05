Kandydat Platformy chce zatrzymać inwestycje CPK i przekopu Mierzei Wiślanej

1. Nowy kandydat na prezydenta Platformy, Rafał Trzaskowski, na jednej z ostatnich konferencji prasowych zwrócił się do rządu o wstrzymanie dwóch strategicznych inwestycji Centralnego Portu komunikacyjnego (CPK) i Przekopu Mierzei Wiślanej.

Kandydat na prezydenta Polski, powinien sobie wprawdzie zdawać sprawę, ze strategicznego znaczenia obydwu tych inwestycji dla rozwoju naszego kraju ale z jakiś bliżej nieznanych powodów obydwie inwestycje atakuje, podobnie zresztą jak i formacja do której należy.

Już wcześniej mówił po co na CPK, skoro mamy nowe lotnisko w Berlinie, a jego kolega partyjny, marszałek województwa pomorskiego, bardzo intensywnie sprzeciwiał się przekopowi Mierzei Wiślanej.

Wpis umieścił także Mikołaj Wild do niedawna pełnomocnik rządu d/s budowy CPK, który sprostował informacje Trzaskowskiego, pisząc, że ta inwestycja będzie kosztowała przez najbliższe 14 lat około 100 mld zł, przy czym zasadnicza część tej sumy będzie przeznaczona na nowy system transportu kolejowego i drogowego, którego sercem będzie port lotniczy.

3. Przypomnijmy, że rząd Zjednoczonej Prawicy wcześniej zdecydował się na realizację takich ogromnych przedsięwzięć jak tunel podmorski do Świnoujścia, przekop Mierzei Wiślanej, aby zapewnić rozwój portu w Elblągu i uniezależnić się od Rosji w tym zakresie, budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), gazociąg Baltic Pipe, czy budowę trasy ekspresowej S-19 wzdłuż całej naszej granicy wschodniej.

Teraz będąc w opozycji także nie jest fanką tych przedsięwzięć, mocno je atakuje, a niektóre próbuje nawet blokować na forum UE, tak jak to było z trasą ekspresową S-19, zgłaszaną do finansowania ze środków europejskich.

Podobnie jest z gazociągiem Baltic Pipe, którym ma być transportowane do Polski ok. 10 mld m3 norweskiego gazu, co uniezależni nas od dostaw gazu z Rosji, powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego uczyni Polskę swoistym hubem pasażerskim dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, a przekop Mierzei Wiślanej da szanse rozwoju portu w Elblągu i uniezależni nas od Rosji.