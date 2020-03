„Kanapki wyborcze” PO z banknotami w środku. Czy sprawa Gawłowskiego pociągnie Arłukowicza i innych?

Urszula 5.3.20 10:22

Może dla odmiany poszukasz oszustów i łapówkarzy w PiS? Nie ma takich? Aha, bo oni nazywają to "bo nam się należy". I kradną ile wlezie bo wiecznie przy korycie nie będą.

Bądź obiektywny i zauważ, że okradali i okradają nas, zwykłych szarych obywateli, po kolei wszystkie rządzące.

Czy to PO czy PiS czy SLD, każdy myślał tylko o sobie i o tym jak urządzić (dać koryto) swoim kumplom, rodzinom i znajomym królika. Dlatego zwykły Polak jest biedny obok żyjących nowobogackich. I kto by nie rządził ten będzie myslał przede wszystkim o swoim interesie wykorzystując do tego ogłupione społeczeństwo.