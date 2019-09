Kaleta zaskarża decyzję ws. adwokata zamieszanego w dziką reprywatyzację

Wiceminister Kaleta przeciw przywróceniu do zawodu adwokata oskarżonego w aferze reprywatyzacyjnej

Ministerstwo Sprawiedliwości zaskarżyło dziś (19 września 2019 r.) decyzję sądu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie o przywróceniu do zawodu Roberta N. – adwokata, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty związane z aferą reprywatyzacyjną. W imieniu Ministra Sprawiedliwości zaskarżenie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury skierował Sekretarz Stanu Sebastian Kaleta.

- Całemu środowisku zawodowemu powinno zależeć na tym, aby na czas trwania postępowania karnego zawiesić adwokatowi możliwość wykonywania zawodu zaufania publicznego. Nie można dopuszczać do stanu, w którym w odbiorze społecznym adwokat może łamać zasady, a środowisko zawodowe daje mu na to przyzwolenie –powiedział wiceminister Sebastian Kaleta.

Pismo skierowane do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury przypomina, że zarówno karne jak i dyscyplinarne zarzuty, stawiane adwokatowi Robertowi N. należą do najcięższej kategorii przewinień dyscyplinarnych. Zawierają bowiem jednocześnie znamiona przestępstw umyślnych, niweczących publiczne zaufanie do profesji adwokata.