Kaleta komentuje bunt Juszczyszyna. Co stanie się z sędzią?

ryszard 5.2.20 9:39

Stwierdzenie przez kogokolwiek, że jakaś regulacja jest niezgodna z inną regulacją nie upoważnia go do odrzucania kolejnych regulacji. Wyobraźmy sobie matematyka, który jednak odrzuca te kolejne. W środowisku zawodowym uznano by go za wariata. Również każdy licealista z klasy mat obśmiałby taką głupotę, bo matematyka jest dyscypliną ścisłą. Niestety przyszli prawnicy w liceach to klasy humanistyczne a nie matematyczne. Skutki jak widać..