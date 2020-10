Kai Godek życzono śmierci

- Godek do wora, wór do jeziora – głosi napis aborcyjnych manifestantów w Grygicach.

To najprawdopodobniej efekt tego, że Kaja Godek jest zdeklarowaną obrończynią życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kaja Godek jest także autorką wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który wygasł i nie był przez TK rozpatrywany.

Środowiska „postępowe” po ogłoszonym w ostatni czwartek wyroku, że tzw. przesłanka eugeniczna aborcji jest sprzeczna z polską konstytucją, wpadły w szał, który dodatkowo jest podsycany przez niektóre środowiska polityczne.

Na swoim profilu na Twitterze szczeciński radny Solidarnej Polski Dariusz Matecki napisał:

- #Gryfice teraz. Wezwanie do zabójstwa Kai Godek.

mp/twitter/dariusz matecki