Kaczyński: Sikorski i Trzaskowski nie nadają się na prezydenta. Nie daj Panie Boże, żeby mieli wpływ na Polskę!

Ciężarny gej przejechany na pasach przez Biedronia 15.5.20 8:45

Cholera! Zamiast pod sąd za dywersję, złodziejstwo i bezczelność to na prezydenta RP? To jakiś ponury kawał? Kabaret? Tragifarsa? Pośmiertny rechot Marksa i Lenina? A może Stalina z Bierutem?

Oj lewacy! Żałośni jesteście... Gdybyście jeszcze zdawali sobie z tego sprawę, to byście się spalili ze wstydu. Ale dla was takie pojęcia jak prawda i honor to abstrakcja.