Kacper Płażyński MIAŻDŻY władze Warszawy ws. 'Czajki'

Płażyński poinformował, że badania epidemiologiczne potwierdzają, iż skażenie dotarło do zatoki bałtyckiej. Według Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w próbce z kąpieliska na Stogach w Gdańsku wykryto przekroczenie norm ilości bakterii Escherichia coli. Inspektorat odradza także kontakt z wodą z Wisły oraz z wodami Zatoki Gdańskiej.



Szef klubu radnych PiS w Gdańsku ma również pretensje do polityków Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zaznacza, że „zamiast skupić się na poważnych i prawdziwych działaniach, biorą udział w kolejnej awanturze”.



"Atakują służby państwowe, za to że w sposób odpowiedzialny i zgodnie z prawem reagują na niebezpieczeństwo"-oświadczył Płażyński.