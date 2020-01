Józef Orzeł: PiS mogło wygrać więcej. Sekret tkwi w haśle wyborczym

Zdaniem Orła hasłem PiS powinno być: "PiS oddał Polakom to, co PO zabrała".

"Ciągle nie rozumiem tego, że PiS nie przyjmuje tego jako swojego hasła, bo ono jest najprostsze i absolutnie prawdziwe. Gdyby ekonomiści policzyli, co przez osiem lat rządów PO zabrało Polakom, to właśnie PiS stara się to oddać. W tym sensie jest sprawiedliwe i robi to zgodnie z prawem" - stwierdził.