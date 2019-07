Joanna Szczepkowska: Marzy mi się dyskusja homoseksualisty z gejem

- Czas przedwyborczy ma to do siebie, że ludzie się łączą i rozdzielają jak w „Śnie nocy letniej" Szekspira. - dodaje

- Czy to nie jest czas na otwarte włączenie się do dyskusji ze strony tych, którzy urodzeni z pociągiem do tej samej płci nie czują się tożsami z LGBT? Myślę tu o manifestacji oporu przeciw homofobii, z jednoczesnym wyjaśnieniem, czemu nie utożsamiają się z kulturą gejowską. Na to trzeba by pewnie wielkiej odwagi i odrzucenia swoich zasad. Tak, marzy mi się dyskusja homoseksualisty z gejem. - podkreśla