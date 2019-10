Joachim Brudziński o Schetynie: Zwariował czy postradał już wszelkie hamulce?

Karolina Karolajn 21.10.19 9:37

zestawienie tych dwóch panów to coś niewiarygodnego.



Joachim Brudziński -facet z klasą,spokojny,mądry,budzący zaufanie...



a po drugiej stronie szczekający ratlerek,z marketingowo wybielonymi ząbkami,histeryk,głupi do kwadratu...

I choć nie chce się w to uwierzyć on i jego kolesie dorwali się do władzy i rządzili naszym krajem przez kilka długich ,mrocznych lat i mogło to się dla nas skończyć tragicznie.

A teraz robią wszystko żeby nadal dewastować Polskę-materialnie,wizerunkowo,duchowo i moralnie o czym świadczy to porażające porównanie.

A ponieważ mamy w Polsce demokrację i przestrzegana jest Konstytucja to ci szkodnicy ciągle maja zagwarantowane prawa i przywileje obywateli Polski...

Polski -którą każdego dnia opluwają i poniżają...

Gdzie im będzie lepiej???