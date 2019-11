Jezuici o profanacji w Bełchatowie. ,,Nie rozumiem jednego...''

Heteryk 5.11.19 13:06

Katolicy niczego nie oczekują, może tylko tego,ze młody wandal zrozumie,jak obraził nasze uczucia(bo o obrazie Boga nie mówię,bo skoro nikt go nie nauczył szacunku dla człowieka, to i o Bogu nic nie wie) To wyjące z wściekłości media( litujące się nad traumą biednego chłopczyny) czegoś oczekują. Może tego, ze my,katolicy, przeprosimy smarkacza,może tego,ze przyznamy ,ze dla nas opłatek TEZ nic nie znaczy? Nie wiem, ale wiem,ze gdy inny chłopczyna wyszedł z krzyżem naprzeciw paradzie LGTB- te same media wyły,że kurator, poprawczak, dom dziecka to dla dla niego to za mało. Obłuda gargantuiczna. Ciekawe, dlaczego niektórzy tego nie widza.