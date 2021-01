Jeszcze w tym tygodniu głosowanie ws. impeachmentu Donalda Trumpa

Cieszący się większością w Izbie Reprezentantów Demokraci sformułowali treść artykułu impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Głosowanie nad nim ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej w środę.

Przegłosowanie impeachmentu będzie oznaczać postawienie prezydenta Donalda Trumpa w stan oskarżenia. Demokraci oskarżają go o „podżeganie do buntu”, co doprowadziło do ataku jego zwolenników na Kapitol w ub. środę. W zamieszkach zginęło pięć osób.

W ocenie demokratów ustępujący prezydent zagroził bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i systemowi demokratycznemu oraz zakłócił pokojowe przekazanie władzy.

