Jeszcze przez co najmniej miesiąc do Wisły będą wpływały ścieki

Wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej plan władz stolicy dot. naprawy w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Pierwszy etap to zbudowanie mostu pontonowego z rurociągiem, dzięki czemu będzie można zakończyć zrzut nieczystości do Wisły. Jego budowa jednak potrwa przynajmniej miesiąc. Jeszcze przez 4-5 tygodni będzie trwał zrzut ścieków do rzeki.

W ciągu kilku miesięcy mają zostać wykonane przewierty pod rzeką, a zamontowane w nich rury przejmą przesył ścieków. Wówczas zostanie zdemontowany tymczasowy rurociąg na moście pontonowym. W ostatnim etapie eksperci ocenią, jak będzie można wykorzystać tunel, w którym doszło do awarii. Wiceprezydent Soczyński zaznaczył, że najpewniej będzie on musiał zostać przeprojektowany, co zajmie kilkanaście miesięcy.

Do kolejnej awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka” doszło w ub. sobotę. Podobnie jak przed rokiem, MPWiK musiał rozpocząć zrzut ścieków do Wisły. Obecnie z „Czajki” spływa do Wisły około 5 tys. litrów nieczystości na sekundę.

Mamy już plan naprawy przesyłu ścieków do oczyszczalni #Czajka! W 4-5 tyg. powstanie most pontonowy z rurociągiem i nieczystości nie będą już wpadać do Wisły. Równolegle zaczniemy budowę całkiem nowego przesyłu pod rzeką, a eksperci sprawdzą, jak wykorzystać istniejący tunel. pic.twitter.com/Utcfu7dH2H — Warszawa (@warszawa) September 2, 2020

kak/PAP, Fronda.pl