Jest! Zjednoczona Prawica podpisała umowę koalicyjną

Spoko PO-je-by i inni lewaccy śmier-dziele, wkrótce będziecie rżeć jak końska du-pa do bata !

Oto metoda do przejęcia większości w Senacie przez PIS:

1. Panią senator Lidię Staroń, która startowała w wyborach z listy PIS należy jak najszybciej przywołać do porządku, bo nie została senatorem by wstrzymywać się od głosu (takie coś może sobie robić Jachira, a nie poważna kobieta senator), i oświadczyć jej, że jeśli się nie podporządkuje to zostanie obłożona anatemą do trzech pokoleń !

2. Minister Ziobro powinien pogonić eu-nuchów sędziowskich do procesów Gawłowskiego i Kwiatkowskiego z PO. Ci dwaj po wyroku „usiądą” sobie na jakiś czas, co da kolejne 2 głosy dla PIS !

3. Jak widać jeden z senatorów PO to niepełnosprawny siedząco-leżący na wózku inwalidzkim. Trzeba z nim rozmawiać ! Skoro kasuje 500 plus od PIS-u, to powinien przejść na stronę PIS !

4. Ten cały Michał Kamiński (misiek), obecnie w-ce marszałek senatu to chodząca bida ! Jemu wystarczy obiecać, że po tej kadencji za 4 lata dostanie intratne stanowisko w rządzie lub spółce skarbu państwa, to będzie lizał rękę jak pies ! A co będzie po 4 latach ? Bóg wie !

5. Grodzki jest „jeszcze”marszałkiem senatu, ale słyszymy, że był lekarzem łapówkażem, dyrektorem szpitala, którego zadłużył na kilkadziesiąt milionów zł i postawił go na skraju bankróctwa . Szpital w końcu zbankrutował ! Ciapa, fajtłapa i matoł, przygłup ekonomiczny i łapówkarz, jak wszyscy z PO. Ręce opadają ! profesor Grodzki (nie, nie mąż Anny grodzkiej) ze Szczecina ma dom, mieszkanie i działkę budowlaną, jeździ luksusowym Jaguarem XF i posiada setki tysięcy w zł i obcych walutach $, €, Fr i papierach wartoćciowych . Ciekawe skąd ? Przecież według niego „łapówki” szły na fundację przy szpitalu, a nie na jego prywatne konto ?!! Ot zagadka ! Jest kolejna osoba , oprócz Prof. Agnieszki Popieli, potwierdzająca, że Grodzki brał łapówki w Szpitalu Szczecin Zdunowo przy ul Sokołowskiego, gdzie był wówczas ordynatorem” – to pan Guzikiewicz (dane osobowe są przekazane do CBA). I kolejni ludzie zgłaszają się, aby potwierdzić łapówkarstwo Grodzkiego ! Oj dzieje się dzieje !

6. Są to minimum 3-4 głosy odzyskane w zasadzie bez większego wysiłku, i raczej pewne w 100%.





Wysyłamy Grodzkiemu propozycję, podobnie jak prośby do Bolka o udostępnienie nam metody wygrywania w toto-lotka każdego tygodnia, aby Grodzki podpowiedział nam jak to się robi, że pacjęci lub członkowie ich rodzin wpłacają pieniądze „dobrowolnie” na fundycję, a profesor jako szef tej fundacji ma takie bogactwo na kontach i w nieruchomościach ! Czekamy na udostępnienie nam tych informacji z niecierpliwością, bo biznes oparty na fikcyjnych fakturach dzięki CBA już nie działa.