Jerzy Bukowski: Zdrajcy racji stanu

Bez napinki 10.4.20 10:40

Nastały takie czasy, że nie wiadomo kto jest zdrajcą a kto patriotą... Pozostaje nam maluczkim tylko czekać aby po owocach poznać, kto jest kim. Niech każdy robi to, co do niego należy. Nie krytykuje innych ale niech robi to za co mu płacą. Ale nie dajmy się zwieść, byśmy nie powtórzyli tych strasznych chwil, gdzie Naród wepchnięto do maszyn mielących a ci którzy to zrobili - uciekli.