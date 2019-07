Jerzy Bukowski: Wybory to taka szkatułka...

Jest wysoce prawdopodobne, że ktoś głęboko przekonany co do słuszności wprowadzenia do parlamentu kandydata Nowoczesnej bądź Inicjatywy Polskiej i wrzucający do urny kartę z jego nazwiskiem ze zdumieniem dowie się po wyborach, iż tak naprawdę przyczynił się do zwycięstwa kogoś z Platformy, kto zebrał znacznie więcej głosów na danej liście.