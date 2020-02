Jerzy Bukowski: Wszystko rozstrzygnie się w terenie

Leszek 16.2.20 20:19

Kanalie nic w TVP o Krzysztofie Bosaku nie powiedzą.







Tym kanaliom dedykuję taką pisownię.



Z lat 80



1. Sępy mają to do siebie, że żerują na padlinie

i co zdechnie to sęp zeżre bo w przyrodzie nic nie ginie.

Nas na sępy nie stać jeszcze, ale zimą w polskie strony,

chociaż nikt tutaj ich nie chce, przylatują wrony.

Ref. Ja nie mogę, człowiek chudy jak ta żerdź,

a tu jeszcze trzeba karmić ścierwojady

Wszystko drogie, nie stać nawet nas na śmierć,

a i przeżyć w tych warunkach nie da rady.

2. Ostatecznie można czasem dać co nieco na wróbelka,

taki ptaszek wiele nie zje a zabawnie całkiem ćwierka.

Ale jak dać w takiej biedzie, gdy wypróżnion spichlerz do dna,

wronie, co żre ile wlezie i bez przerwy głodna.

Ref...

3. Wkrótce przyjdzie lepsze jutro i korzonki będą chociaż,

ale strach mnie troszkę bierze bo przyleci bocian.

Niby słodki, lgnie do ludzi, ale większy jest od wrony

i niepokój we mnie budzi jego dziób czerwony.

Ref...

4. Taki bocian dziwne ptaszę, dziob czerwony, kuper biały.

Swojskie barwy a nie kracze, znaczit musit farbowany.

Wiosną zjawi się przy żłobie z bandą swych kolegów z klasy,

każdy będzie trzymał w dziobie najmniej dwa bobas