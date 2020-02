Jerzy Bukowski: Władza ma kłopot z NIK. I bardzo dobrze!

Koroner 22.2.20 12:17

Wszyscy wzajemnie się kontrolują, wciąz odkrywane są miliardowe przekręty, a nikt nie siedzi hehehehehe. Polska to państwo teoretyczne. Pan Sienkiewicz miał rację. I PiS nie zmienił niczego. Po prostu obsadził koryta swoimi wieprzami i maciorami i tyle. No i stworzył kolejne jeszcze. Ministerstw więcej niż w większych i liczebnie i gospodarczo krajach. Polska to patologia. Polska to nienormalność. To prawda.