Jerzy Bukowski: Totalni podskakiewicze. Psy szczekają, karawana idzie dalej

MJ 28.8.19 10:45

No nareszcie konkretny komentarz. Nawet totalne trolle robią to samo, tylko szukają dziury w całym, jak np stoisko ministerstwa na imprezie o. T Rydzyka. Zapominając, że na swoim koncie mają o wiele więcej, np już gdzieś wspominany rydwan z Gdańska z arabskim napisem allahu akbar za 150 tys zł. Przynajmniej na imprezie organizowanej przez o. T Rydzyka będą tłumy, bo na zlotach sodomitów, to frekwencja może osiągnąć nawet jedną osobę, jak w Zabrzu. Teraz będą totalni opluwać projekt budżetu. Dziękuje Ci Panie, że jestem za monarchią, czyli za normalnością, tzn niezbędną ilością urzędników, brakiem tematów marginalnych typu lgbt dodać, weganizm, czy nauczanie bzdur w szkołach, np nakładanie kondona na banana, czy o roślinach Amazonii, a nie o tych które rosną za progiem. Dziękuję Ci Panie.