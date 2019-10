Jerzy Bukowski: Tajemniczy ,,Mały''

Pisowiec 28.10.19 9:12

Pan Banaś to człowiek wręcz kryształowego charakteru!

Wiadomo komu zależy na jego kompromitacji. Ale nie dopuścimy do tego!!!

Wszyscy wiedzą jak kradła Platforma z PSL!!! Pamiętamy!!!!

Nieprawidłowości o ile w ogóle jakies były w przypadku pana Banasia wzięły się tylko z niedopatrzenia! Z braku czasu na doglądnięcie tych spraw! Nie jest łatwo doglądnąć spraw prywatnych kiedy tak wysokiej rangi spraw państwowych się pilnuje!!! Z mojej strony pełne poparcie dla pana Banasia!!!

A szczekacze won za Don do swoich paszli won!!!!