Jerzy Bukowski: Stoicki spokój w czasie pandemii

W trudnym czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa zalecam wszystkim stosowanie się do zaleceń specjalistów, ale także przyjęcie postawy, którą od czasów starożytnych określa się mianem stoickiego spokoju.

Polega on na zachowaniu dystansu do bieżących wydarzeń i na unikaniu zbyt silnych emocji.

Zachęcam w wolnym czasie - a będziemy go mieli teraz sporo - do uważnej lektury pism Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza, po których można spojrzeć zupełnie inaczej niż do tej pory na otaczającą nas rzeczywistość.