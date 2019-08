Jerzy Bukowski: Postkomuniści koniem trojańskim lewicy w KO?

Z SLD do KO i z powrotem?

Nurtuje mnie jedno pytanie: jeżeli do parlamentu dostaną się z listy Koalicji Obywatelskiej przejęci przez nią byli członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a SLD przekroczy próg wyborczy, to czy postkomuniści wrócą do macierzy, czy też będą koniem trojańskim lewicy w KO?