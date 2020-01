Jerzy Bukowski: Nieobecni miewają rację

Dotyczy to również tego, że nieobecni nie mają racji. A niby dlaczego miałoby tak być? Przecież inne powiedzenie głosi, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. To drugie może być niekiedy o wiele bardziej wymowne i sugestywne od pierwszego.

Piszę to w kontekście nieobecności Prezydenta RP na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Andrzej Duda wyraźnie uargumentował w znaczących światowych mediach powody odmowy skorzystania z zaproszenia organizatorów tego spotkania, czyli niedopuszczenie go podczas niego do głosu, co słusznie zinterpretował jako zlekceważenie Polski, która jako pierwsza stawiła czoła Niemcom we wrześniu 1939 roku. Zachował się godnie, na miarę męża stanu, co przyznali nawet niektórzy przedstawiciele rodzimej opozycji.