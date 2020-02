Jerzy Bukowski: Niehonorowy Wałęsa

JS 18.2.20 18:04

Nie interesuje mnie to co o mnie pomyślicie. Nie zależy mi na lajkach.

Właściwie to nie ma o co mieć pretensji do Opatrzności Bożej, że dopuściła takiego Wałęsę do tak wielkiego wpływu na nasz kraj. Jaki naród tacy przywódcy. Wałęsa swoim rozumowaniem reprezentuje większość naszego społeczeństwa. Egoizm, prywata, łamanie zasad jak można i jak się da, kraść tak aby nie złapali, kłamać jeżeli można coś zyskać, obłuda, pyszałkowatość. Potrzeba nam nowych ale młodych elit ! Tylko jeżeli nie będą mieli uformowanej wiary chrześcijańskiej to staną się tacy jak Wałęsa.

Pozdr.