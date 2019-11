Jerzy Bukowski: KO traci pozycję

Marek21 20.11.19 10:01

A dlaczego tak uważasz? W końcu to, że do Sejmu weszły nowe siły polityczne i szukają dla siebie miejsca w polskiej polityce kosztem starych, dużych partii to akurat fakt. Więc co ma to wspólnego ze zdradą narodową?

A do tego może byś przestał krzyczeć?

Siła argumentów nie polega na wrzasku.