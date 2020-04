Jednak zmiana terminu wyborów? Nowy projekt PiS

módlcie się by przegrać opozycjo! 6.4.20 19:11



Wy opozycja wygrajcie wybory na prezydenta Rz. P. i co dalej?



Co zrobi "prezydent" Bosak?

Pierwszy telefon z podziękowaniami za wsparcie i petro-kopiejki na Kreml, następnie wyśle Korwinowi pudło "Viagra" z zapasów Konfederacji.



"Madam prezydent" Kidawa zdejmie fartuszek kasjerki Biedronki i ...

Gdzie jesteś Tusk?

Ratuj!



Pytanie opozycjo, co potem?

Kraj wchodzi w wielki kryzys gospodarczy, tysiące chorych...



Ależ oczywiście

TO WSZYSTKO WINA PISU!

TO WSZYSTKO WINA KACZYŃSKIEGO!