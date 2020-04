Jednak chcą zlikwidować 500+? Leszczyna: To nieodpowiedzialne wydawanie pieniędzy

Beno 22.4.20 21:06

Przedsiębiorcy, powinni przy dobrej koniunkturze oszczędzać, by mieć na czas kryzysu. Przedsiębiorcy to nie biedni ludzie. Skończy się pandemia i znowu będzie wzrost produkcji i popyt, a jak ludzie nie będą mieli pieniędzy, to nie będą kupować. Są tacy co tracą pracą, są tacy którzy, którzy nie pracują w tygodniu na 100%. Jest wiele biednych rodzin. Inwestycja w dzieci, to inwestycja w Polskę. Czy to aż takie trudne, aby to zrozumieć. W każdym kraju UE rodziny otrzymują wsparcie dla dzieci. Tylko egoistom, co nie mają dzieci lub mają już dorosłe dzieci przeszkadza 500 plus. Brawo PiS za politykę socjalną. Politycy z PO i PIS - dbali ale o swoje pełne kiesy, a zwykłych obywateli mieli w pogardzie.