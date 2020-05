Jasna Góra: mimo trudności odbędą się piesze pielgrzymki

Bp Krzysztof Zadarko przypomniał, że pielgrzymki piesze, zwłaszcza na Jasną Górę, odbywały się nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii, zawsze miały i mają wymiar pokutny. Epidemia wymusza konieczność wielu zmian, ale mimo to ich organizacja na dzień dzisiejszy jest nadal możliwa „oczywiście w bardzo okrojony sposób wręcz symboliczny. I chcemy właśnie ten symbol pielgrzymowania podtrzymać i nadać temu charakter jak najbardziej bezpieczny. Jeśli pójdą pielgrzymki to na pewno będą bezpieczne”.

Przewodniczący Rady podkreśla, że nie ma pielgrzymowania wirtualnego w internecie, bo zawsze jest to forma przemieszczania się z jednego punktu do drugiego, który jest miejscem świętym. Łączność duchowa to rekolekcje, a nie pielgrzymka, zauważa bp Zadarko.