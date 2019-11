Jaśkowiak - prezydent cywilizacji śmierci

Marek 26.11.19 11:15

Muszę powiedzieć,że Jaśkowiak to żałosna osoba wstyd dla Poznania,że mają takiego Prezydenta,ale w jednej rzeczy mi zaimponował,mianowicie jako ewentualny kandydat z ,,Peło",powiedział w prost o co mu chodzi i co zamierza zrobić,po prostu nie ściemnia,jest to uczciwe postawienie sprawy,ludzie mieli by jasny przekaz i wybór co zrobi gdyby został Prezydentem,w przeciwieństwie do jego kompanów ,,Peło",którzy ukrywają swoje poglądy i cele,które zrealizowali by je gdyby przyszło im decydować np,gdyby została prezydentem ten babsztyl z Peło