Jarosław Sellin: Polska w Europie jest skazana na wielkość

JS 7.9.19 20:27

A ja wcale nie jestem tej wielkości taki pewny ! Jeżeli będziemy trzymać się wiary w Jezusa, bronić będziemy Kościoła to możemy liczyć na pomoc z Nieba. Jeżeli młodzież będzie się laicyzować w takim jak teraz tempie to skończymy jak Irlandia ! Co z tego bogactwa, jak naród się zdegeneruje, straci tożsamość, zbisurmani się z innymi religiami, kulturami, do głowy włoży sobie internet, komórkę ? Jakie jest dzisiejsze dzieci chowanie taka będzie Rzeczpospolita w przyszłości !



Pozdr.