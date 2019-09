Jarosław Sellin: Albo wartości chrześcijańskie, albo nihilizm

"Jan Paweł II akurat mówił w odniesieniu do zmagań z komunizmem i z marksizmem. Dzisiaj mamy do czynienia z innymi ideologiami, ale chyba o tym samym korzeniu, niektórzy mówią, że jest to wręcz marksizm kulturowy. Oczywiście chodzi o ideologię gender czy o ideologię wtórną ideologii gender, czyli ideologii LGBT, która próbuje wmawiać nam wszystkim coś kompletnie sprzecznego z naturą: „nie ma płci”, „można ją zamazać”, „samemu można dokonywać wyboru, kim się jest”" - zaznaczył polityk.

"Jest też sprzeczna natura postulatu o charakterze społecznym czy politycznym, np. postulaty powoływania jednopłciowych małżeństw, a w dodatku (…) oddawania tym pseudomałżeństwom prawa do wychowywania dzieci. To jest ścieżka donikąd. To jest ścieżka, która może doprowadzić tylko do kryzysu i nieszczęścia. O tym trzeba mówić otwarcie" - dodał.