Jarosław Kaczyński: Z dobrą zmianą jest jak z niepodległością

„ Nie da się ukryć, że z dobrą zmianą jest podobnie jak z niepodległością” - napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w swoim liście, który skierował do uczestników V Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”. Wspominał w nim między innymi o ubiegłorocznych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Stawka w nadchodzących wyborach parlamentarnych jest - co wszyscy doskonale wiemy - dużo, dużo większa, bo nie będzie w nich chodziło tylko o utrwalenie tego, czego dokonaliśmy, ale o zapewnienie dalszych możliwości rozwojowych. O to, by nasza Ojczyzna nadal podążała właściwym kursem ku lepszej przyszłości. Ku dostatniej, silnej, sprawiedliwej i solidarnej Rzeczypospolitej”.