Jarosław Kaczyński: Służba zdrowia ma być powszechnie dostępna, publiczna i darmowa!

„To ma być służba zdrowia powszechnie dostępna i jednocześnie, co chcę mocno podkreślić, publiczna” - podkreślał dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

„Służba prywatna ma mieć charakter uzupełniający. Nie mamy zamiaru jej likwidować, zakazywać. To nie miałoby sensu, zresztą to w państwie demokratycznym byłoby pewnie po prostu sprzeczne z Konstytucją, ale przede wszystkim musimy zapewnić każdemu obywatelowi naszego kraju, rodakowi obsługę medyczną, wsparcie medyczne za darmo. Czyli darmowa służba zdrowia. To są te fundamenty tej wizji, o której mówiono, którą chcemy zrealizować”.