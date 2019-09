Jarosław Kaczyński: Płaca minimalna wyniesie 3000zł

Grzegorz z Domaradza 7.9.19 13:48

No trolusy możecie się z Biedroniem i Schetyną pakować na Madagaskar. Kaczyński obiecał dwie 13 do emerytury. Już wygrał wybory i to dzisiaj. A Schetyna co obiecał invitro za darmo. Tak jakby to był najważniejszy problem w Polsce.