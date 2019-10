Jarosław Kaczyński komentuje wynik wyborów: Musimy pracować jeszcze więcej

"Mamy zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy. Ale pamiętajcie - to są tylko badania, to nie są jeszcze wyniki ostateczne. Ale mimo wszystko mamy powody do radości. Zdołaliśmy wygrać - i wszystko wskazuje na to, że to się wszystko utrzyma" - powiedział prezes PiS na konwencji powyborczej.