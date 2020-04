Jarosław Gowin: Wybory korespondencyjne - ale w sierpniu

and 14.4.20 14:28

Gowin ty lepiej już nic nie mów. Ani Hiszpania ani Włochy nie wprowadziły jakiegoś nadzwyczajnego stanu mimo, że tam ludzie umierają tysiącami. Za to u nas ma być wprowadzony stan klęski żywiołowej bo komuś nie pasują wybory. A że da się je przeprowadzić dowodzą takie kraje jak Niemcy czy Korea Południowa albo Szwajcaria. Tylko u nas się nie da mimo, że w porównaniu np. do Niemiec mamy znacznie mniej zakażeń. Do 10 maja jest duże prawdopodobieństwo, że wirus wyhamuje. No ale już dziś natychmiast trzeba uchwalić stan klęski żywiołowej bo Kidawie spada, za parę miesięcy będą lepsze perspektywy bo być może ludzie odwrócą się od Dudy ze względu na przewidywany przez PO kryzys.