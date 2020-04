Jarosław Gowin podał się do dymisji. Porozumienie pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy

Józek 6.4.20 13:24

Jedyne co zrobił, to podał się do dymisji - tak powinien zrobić każdy w tym rządzie. Co do pozostałych posłów Porozumienia i ich buntu to Jarosław Gowin ma to, na co zasłużył. Gabi ma rację: dalsze uchylanie się przed wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej jest nieuzasadnione - to tylko świadczy o skali kłamstw, jakimi PiS faszerował Polaków przez ostatnie lata. Polska PiS w runie