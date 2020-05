Janusz Szostakowski: Trzaskowski idzie na wojnę

Obejrzałem ten widowiskowy spektakl zorganizowany dla Rafała Trzaskowskiego - nowego "czarnego konia", tej "ostatniej nadziei" walecznej drużyny PO. Ledwie mianowali go kandydatem na najwyższy urząd, a już, jak to często w przypadku tej znanej ze szlachetnej postawy drużyny bywa, zaczęli od grubej manipulacji.

Chyba zwrócili Państwo uwagę na to, w jaki sposób zorganizowano całą tę pseudokonferencję prasową? Otóż nie została ona przeprowadzona na żywo, ale w sposób całkowicie wyreżyserowany. Nie można nawet wykluczyć że została uprzednio sfilmowana z użyciem montażu. Na sali konferencyjnej nie było fizycznie ani jednego dziennikarza tylko moderator, który w bardzo przyjaznym tonie odczytywał wygładzone pytania, podobno zgłoszone wcześniej przez dziennikarzy. Należy zapytać: ile czasu upłynęło od momentu zgłoszenia tych pytań, do chwili udzielenia na nie odpowiedzi ze strony kandydata? Sądząc z jego zachowania, można przypuszczać że sporo, ponieważ nie robił on wrażenia nagle wywołanego do tablicy. Mało tego! Sprawiał wrażenie jakby nie zawsze odpowiadał na gorąco i własnymi słowami, a sądząc z jego wpatrzonego w jeden punkt wzroku, można wnioskować że wręcz czytał przygotowane przez sztab odpowiedzi z promptera. I bardzo dobrze!

Jak wszystko na to wskazuje stratedzy z PO nie wyciągnęli wniosków z katastrofy Małgorzaty Kidawy-Boskiej, która była sztucznie wykreowaną gwiazdą (boską gwiazdą) przez dyspozycyjne media. Właśnie media te całymi latami i bardzo konsekwentnie stosowały wobec niej metodę filtru, polegającą na odsiewaniu wszelkiego rodzaju wpadek, przy jednoczesnym wpuszczaniu na ekran tylko najlepszych fragmentów wypowiedzi, albo właśnie wypowiedzi ustawionych. W ten sposób powstał jej całkowicie zafałszowany obraz jako sprawnej frontwomen, która nigdy nie zawodzi w sytuacjach publicznych - obraz, w który uwierzyła widownia, a także ona sama. Tą metodą niestety wykreowano niejedną "gwiazdę" w polityce (pisałem o tych sztuczkach obszerniej dziesięć lat temu w publikacji pt. "Migalski się myli", "Salon24").

Nawiasem mówiąc metoda ta jest najczęściej stosowana przez agenturalne media wobec cennych agentów wpływu celem wzmocnienia ich znaczenia. Oczywiście najbardziej spektakularnym przykładem takiego działania może być niegdyś monstrualnie "napompowany" przy pomocy tego rodzaju metody wizerunek i legenda Lecha Wałęsy! O tym, że taka "kreacja" wobec polityka może się wcześniej czy później skończyć porażką, po ostatniej katastrofie MKB, chyba nie trzeba już nikogo przekonywać - zwłaszcza gdy w sferze mediów istnieją już znaczne wyłomy w postaci stacji, które rozszczelniają system informacyjny i obnażają prawdę o politykach. To dobrze, że nieomylni "platformiejcy" dalej idą tą drogą! Widać też, że "siły nieczyste", które stoją za ich plecami niczego pod tym względem się nie nauczyły i także działają schematycznie. Oby metoda medialnego "lewarka" była stosowana dalej, bowiem mistyfikacja w przypadku nowego kandydata powinna zostać obnażona, gdy tylko dojdzie do pierwszego kryterium prawdy, a więc w sytuacji, gdy nie będzie zauszników i promptera.

Bardziej niepokoi mnie zmiana taktyki walki politycznej, która w przypadku MKB była skierowana głównie do inteligenciucha i poniosła całkowite fiasko. Mianowicie z taktyki uwodzenia "osobistym urokiem" i "mową miłości" - na taktykę srodze wojowniczą, jaką zaprezentował nowy kandydat. Mówiąc przenośnie, w jego wystąpieniu zastosowano metodę "przeraźliwego" okrzyku wojennego, jaki wydają z siebie wojownicy jeszcze przed bitwą - okrzyku, który ma na celu zdeprymowanie i zastraszenie przeciwnika. Na razie okrzyk ten został skierowany do niezależnych dziennikarzy. Otóż zamiast ręki specjalistów od public relations widać tu już bardziej rękę fachowców od wojny psychologicznej, w której jak wiadomo specjalizują się służby "specjalnej troski". Widać, że w ich szeregach zapanował już popłoch przed bardzo prawdopodobną kontynuacją dobrej zmiany i mogących z niej wynikać implikacji w postaci porządnej i głębokiej lustracji oraz dekomunizacji. W celu oddalenia niebezpieczeństwa przeprowadziły one w ostatnim czasie (zapewne z pomocą krewnych z zagranicy) całą inteligentną kombinację operacyjną w postaci przymuszenia rządzących do odłożenia terminu wyborów, by nie tylko wymienić niesprawną kandydatkę, ale by zmienić całą taktykę prowadzenia walki wyborczej, z miękkiej i nieskutecznej, na bardziej w ich przekonaniu skuteczną - agresywną.

Biorąc pod uwagę ich determinację w tym względzie miejmy nadzieję, że ograniczą się one tylko do wojennych okrzyków, stroszenia piór, pohukiwania oraz burd ulicznych, i że nie zastosują one metod bardziej brudnych i radykalnych, z których jeszcze do niedawna te siły piekielne słynęły w szerokim świecie? Jako weteran kontrwywiadu obywatelskiego czuje się obowiązany przestrzec rządzących i całe społeczeństwo przed takim ewentualnym scenariuszem!