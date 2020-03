Jan Śpiewak z prawomocnym wyrokiem za mówienie o ‘dzikiej reprywatyzacji’

W 2018 roku Jan Śpiewak poinformował, że kandydujący wówczas do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego adwokat jest beneficjantem tzw. „dzikiej reprywatyzacji”. Złożył wówczas do komisji weryfikacyjnej wniosek, aby ta zbadała „przejęcie” przez tegoż adwokata kamienicy na Mokotowie.

W odpowiedzi na te zarzuty prawnik wystosował wobec Śpiewaka akt oskarżenia. W maju 2019 roku Sąd Rejonowy przyznał, że adwokat ten rzeczywiście przejął kamienicę. Mimo to, sędzia uznał Jana Śpiewa winnym zniesławienia adwokata poprzez użycie sformułowania „dzika reprywatyzacja” i wymierzył mu karę 5 tys. grzywny, jednocześnie zobowiązując do podania wyroku do wiadomości publicznej na portalu internetowym jednej z ogólnopolskich telewizji (miał to być wedle Śpiewaka koszt 221 tys. zł).