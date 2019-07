Jan Piekło: Zapowiedzi Zełeńskiego brzmią jak żart

No i co z tego, że ludzie władzy dopuszczają się korupcji???

No i co z tego, że ludzie władzy są bezczelni, aroganccy, pełni pychy i zakłamani???

No i co z tego, że ludzie władzy dopuszczają się rzeczy podłych, są pełni hipokryzji i obłudy???

No i co z tego, że ludzie władzy zakłamują rzeczywistość, tworzą "nową historię" i negują dorobek poprzedników???

No i co z tego, że ludzie władzy niszczą praworządność, łamią prawo i konstytucję???

No i co z tego, że ludzie władzy nie mają własnego kręgosłupa, duszy i sumienia, dosłownie jak marionetki ślepo wykonując polecenia jednego człowieka, skoro w żaden sposób zmienić tego nie można, bo ich wyborcami jest rozmodlony motłoch, któremu dziś pozwolono wyjść ze swoich grajdołków na światło dzienne i panoszyć się w przestrzeni publicznej???

No i co z tego, skoro na Opozycji poza Lewicą są same ciepłe kluchy, niepotrafiące walczyć o ludzkie prawa?

Ech, bezradność tych całych PO-wców, PSL-ów czy innych "nowoczesnych" aż boli...

Szkoda tego kraju, bo jeszcze niedawno był na dobrej drodze do Europy i świata, a dziś jest już tylko pseudokatolickim skansenem oddanym w łapy tzw. "dobrej zmiany" i watykańskich oszustów.

