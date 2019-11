Jan Bodakowski: Skandal! Prestiżowa nagroda dla Roman Polańskiego

Jak informuje jeden z najbardziej znanych dystrybutorów filmowych w naszym kraju „Światowej sławy reżyser, laureat Oscara i Złotej Palmy, a także kilkudziesięciu innych nagród – Roman Polański – będzie gościem gali zamknięcia 24. Forum Kina Europejskiego CINERGIA. Autor m.in. „Pianisty”, „Noża w wodzie” czy „Dziecka Rosemary” odbierze statuetkę Złotego Glana, którym łódzka impreza od lat honoruje niepokornych twórców filmowych idących pod prąd modom i trendom. Uczestnicy gali, która odbędzie się 30 listopada, przedpremierowo zobaczą najnowsze dzieło reżysera – wyróżniony Wielką Nagrodą Jury i Nagrodą FIPRESCI w Wenecji film „Oficer i szpieg”. Roman Polański przyjedzie do Łodzi na wspólne zaproszenie Cinergii i Monopolis — wieloletniego partnera festiwalu”.

W 2015 roku, w ramach organizowanych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego dni ateizmu przez stolice przeszedł pochód ateistów (w którym udział brał profesor Jan Hartman). Podczas warszawskiego marszu ateistów nad pochodem ateistów doskonale widoczny było transparent głoszący po angielsku „Panie Obama. Ręce precz od żydowskiego ateisty Polańskiego”. Nie była to prowokacja. Transparent był akceptowany przez uczestników marszu, trzymali go angielskojęzyczni goście zlotu ateistów.

Między innymi portal Onet poinformował, że „przyznająca Oscary Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej poinformowała w czwartek, 3 maja, o pozbawieniu członkostwa Polańskiego i komika Billa Cosby'ego, którego wiele kobiet obwinia o molestowanie seksualne. Ujawniono, że decyzję tę rada gubernatorów podjęła w głosowaniu we wtorek, zgodnie ze zrewidowanymi ostatnio w Akademii standardami postępowania”.

W liście tym można przeczytać, że „my, niżej podpisani, zwracamy się do Prezydenta RP i Rządu, a w szczególności Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie natychmiastowych, energicznych działań zmierzających do uwolnienia obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Romana Polańskiego i zapobiegających jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”.