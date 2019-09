Jan Bodakowski: In vitro powinno być w Polsce zabronione!

Człowiek 20.9.19 12:25

Dr Wasilewski to super lekarz. Dzięki niemu mam dziecko.

Ja wraz z żoną jesteśmy lekarzami (mamy 40 i 39 lat), przez wiele lat bezskutecznie staraliśmy się o dziecko. Szukaliśmy pomocy u różnych specjalistów, byliśmy także u pewnego znanego profesora ginekologii, który stwierdził, że mamy bardzo nikłe szanse na poczęcie dziecka, a jedyną naszą szansą (choć bardzo niewielką) jest metoda in vitro.

Wspólnie z żoną zdecydowaliśmy że powiemy tej metodzie NIE. Decyzję o odrzuceniu in vitro podjęliśmy godząc się na to, że być może pozostaniemy bezdzietni. Pan Bóg miał na szczęście inne plany dotyczące naszego życia.

W tamtym okresie trafiłem na dwa wywiady z dr Wasilewskim. Wydały mi sie interesujące m.in. z tego wzgledu, iż jest to lekarz (ginekolog – położnik), który kiedyś zajmował się in vitro, co odrzucił z przyczyn etycznych i stworzył jedną z pierwszych w Polsce klinik specjalizujących się w naprotechnologii.

Po naszych wcześniejszych doświadczeniach z leczeniem niepłodności, byliśmy pozytywnie zaskoczeni miłą atmosferą i dobrym indywidualnym podejściem do pacjentów u Doktora. Pozytywnie zaskoczyła nas też wystawiona w rejestracji gruba księga z podziękowaniami od bardzo wielu pacjentów, z wklejonymi skanami USG ciąży, jako dowodem skuteczności naprotechnologii.

Zgodnie z założeniami naprotechnologii nastawiliśmy się na dwuleni okres leczenia. Po dokładnych badaniach i 3-miesięcznej obserwacji wg modelu Creightona, obydwoje zaczęliśmy leczenie farmakologiczne.

Już w drugim miesiącu leczenia – udało się!

Byliśmy pełni radości, wdzięczności, choć po wcześniejszych doświadczeniach baliśmy się cieszyć…

Ciąża u żony przebiegła bez żadnych problemów. Mamy obecnie pięknego, zdrowego synka – powód naszej ogromnej radości i wdzięczności.

Szczerze polecam naprotechnologię!