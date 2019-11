Jan Bodakowski: Ekspert z muzeum Polin dyskutuje w Rosji o roli teatru w obronie demokracji w Polsce

kalinka 25.11.19 9:32

przypominam, że pan Wojciech Sumliński wynajął i opłacił w domu pielgrzyma Amicus salę na spotkanie autorskie promujące jego nową książkę "Powrót do Jedwabnego", następne dnia klechy z tego domu poinformowali go, że wypowiadają umowę wynajmu, okazało się , że żydzi (Pany polaków) z gminy żydowskiej kategorycznie zażądali od zażydzonych klechów z kurii warszawskiej aby to spotkanie się nie odbyło co żydki klechy z kurii natychmiast wykonali, spełniają się słowa jakie powiedział prezydent wszystkich żydów i ich sługusów z PIS, że polska to Polin i powiedział to w 2016 roku będąc wezwany na dywanik w Izraelu



teraz możecie mnie opluć tak po żydowsku (katolicku)