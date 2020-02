Jan Bodakowski: Ateiści z antyPiSu szaleją, bo TVP wyemitowała materiał o cudzie eucharystycznym

Stonoga 7.2.20 9:51

To jest cudowna (nomen omen - cudowna... :)) wiadomość.



No bo jeśli to jest tkanka mięśnia sercowego, to pytanie, czyjego serca. No rozumiem, że Chrystusa. Zatem, bierzemy tę tkankę i wyciagamy z niej DNA. Czyje? No Chrystusa, się rozumie. Potem to DNA wsadzamy do jądra komórki jakiejś jajowej, implantujemy tę komórkę w macicy jakiejś pani, jak przy in vitro. I co? Po dziewięciu miesiącach rodzi się nam bobas, którego biologicznym ojcem jest Chrystus nasz umiłowany.



Króluj nam Chryste...



No jaja niewymierne po prostu...