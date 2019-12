Jan Bodakowsk: Kolejne antypolskie brednie na łamach ,,Jerusalem Post''

Warto zwrócić uwagę na kłamstwa już w samym tytule tekstu autorstwa Jeremy Sharona. Po pierwsze Żydzi piszą o zwrocie nieruchomości w Polsce, pomimo że to nie właściciele, tylko osoby niemające nic wspólnego, na podstawie żydowskich przesądów, domagają się mienia należącego do Polaków. Po drugie nieruchomości należące do Polaków nazywane są toksycznymi, tak jakby były toksyczne przez to, że należą do Polaków, a mogłyby przestać być toksyczne, jakby Polakom zabrali je Żydzi. Jest to nieprzypadkowe budowanie skojarzeń w duchu ekologii – na zasadzie: toksyczni Polacy i ekologiczni Żydzi.