Jakimowicz pozywa TVN. ,,Nie pozwolę na to, by ktoś szargał moje dobre imię''

„1. marca, wraz z moim pełnomocnikiem złożyliśmy pozew sądowy o ochronę dóbr osobistych przeciwko telewizji TVN” – poinformował na Facebooku Jarosław Jakimowicz.

Chodzi o sprawę rzekomego gwałtu na kobiecie uczestniczącej w warsztatach przed konkursem Miss Generation. Wszystko zaczęło się od wpisu Piotra Krysiaka w mediach społecznościowych.

We wspomnianym wpisie Jakimowicz dodał:

„Nie pozwolę na to, by ktoś szargał moje dobre imię. By ktoś kłamał na mój temat, pomawiał mnie, niszcząc w ten sposób moje życie a - przede wszystkim - życie moich bliskich”.

Na koniec podkreślił:

„Telewizja TVN, realizując reportaż na mój temat nie dołożyła choćby minimum staranności dziennikarskiej. Oparła swoją narrację na pomówieniach, nie weryfikując źródeł informacji”.

dam/facebook,Fronda.pl