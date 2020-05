Jaki wpływ na św. Jana Pawła II wywarł jego ojciec?

-Był to człowiek niezwykły. Zawsze uśmiechnięty, drobny i zupełnie siwy, lekko przygarbiony, sprawiał wrażenie starszego, niż był w istocie. Był człowiekiem o wielkiej kulturze i anielskiej dobroci i łagodności. (…) Gdy wyobrażałem sobie czasem człowieka świętego, lecz równocześnie głęboko i mądrze związanego z życiem, to ojciec Karola mógłby być jego wzorem . Wzruszająca była miłość i pełna wzajemnego zrozumienia przyjaźń tych dwóch ludzi: ojca i syna.

Tymczasem nadszedł tragiczny wrzesień 1939 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Kraków był bombardowany. Karol Wojtyła senior ze swoim synem, tak jak wielu mieszkańców miasta, zdecydowali się na ucieczkę. Kierowali się na wschód Polski. Kiedy przemierzyli trasę około dwustu kilometrów i dotarli do Sanu, za Tarnów, tam zastał ich 17 września 1939 roku. Wtedy dowiedzieli się, że Polskę od wschodu zaatakowali Sowieci. Nie mieli więc po co dalej kierować się na wschód, gdyż dostaliby się pod panowanie Armii Czerwonej. Wrócili do Krakowa, który wówczas znajdował się już pod okupacją niemiecką.

W międzyczasie Lolek czytał książki. To wtedy właśnie odkrył Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Grigniona de Montfort. Maryja, tak jak wskazywał mu ojciec, coraz wyraźniej stawała się dla niego Matką.

W mroźny zimowy dzień 18 lutego 1941 roku, jak zawsze rano, Lolek wyszedł do pracy. Po jej zakończeniu, tak jak czynił to od dwóch miesięcy, wstąpił do domu Kydryńskich po obiad dla ojca. Wziął go w blaszanej menażce i poszedł do domu. Karol senior już nie żył…