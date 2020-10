Jaki: Twardy sprzeciw wobec raportu KE. Organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną kompetencją państwa członkowskiego

Wczoraj Komisja Europejska opublikowała pierwszy raport na temat praworządności w krajach Unii Europejskiej. Raport ten w większości – jak podają różni eksperci – oparty jest na fake newsach oraz szkaluje i zaniża wartość takich krajów jak Polska i Węgry.

Do tej sytuacji odniósł się eurodeputowany Solidarnej Polski Patryk Jaki, który stwierdził:

- Organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną kompetencją państwa członkowskiego. Czyli po raz kolejny, tutaj proponując to rozporządzenie, elity unijne łamią traktaty. Czyli w dużym skrócie to jest tak, że oni mówią o przestrzeganiu praworządności, a sami wielokrotnie tę praworządność łamią. Łamiąc traktaty, łamiąc podstawy prawne, ustalenia które Polska poczyniła, dlatego bardzo istotne jest to, aby tutaj był twardy sprzeciw i cieszę się, że twardy sprzeciw polskiego rządu istnieje

mp/300polityka.pl