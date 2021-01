Jaki projekt domu jednorodzinnego wybrać? Który będzie najlepszy?

Każdy dom jednorodzinny powinien uwzględniać potrzeby wszystkich domowników oraz stanowić dla nich oazę bezpieczeństwa, spokoju i komfortu. W wyborze najlepszego projektu domu pomogą pełne inspiracji katalogi domów, które każdy Inwestor może bezpłatnie zamówić na stronie Pracowni ARCHON+. Dzięki nim można poznać różne style, układy funkcjonalne oraz rozwiązania projektowe, a tym samym łatwiej zdefiniować swoje potrzeby oraz wyobrazić sobie swój przyszły dom.

Projekt domu jednorodzinnego. Jaki i dla kogo?

Projekty domów jednorodzinnych powstają z myślą o Klientach i ich różnorodnych wymaganiach. Inaczej wyglądać będą projekty małych domów jednorodzinnych które idealnie sprawdzą się dla singli, par czy emerytów, a inaczej projekty okazałych willi i rezydencji. Trzeba jednak wiedzieć, że finalny wygląd domu zawsze definiują: lokalne przepisy, które obejmują działkę inwestora, dostępny budżet oraz preferencje przyszłych domowników. Duże doświadczenie architektów Pracowni ARCHON+ sprawia, że gotowe projekty domów jednorodzinnych są zawsze przemyślane i pełne funkcjonalnych rozwiązań, które doskonale sprawdzają się w poszczególnych realizacjach. Każda, nawet niewielka przestrzeń daje możliwość zaprojektowania funkcjonalnych wnętrz i zaproponowania rozwiązań ułatwiających codzienne użytkowanie. Na przykład dzięki połączeniu salonu z jadalnią i kuchnią Inwestor otrzyma wygodną, otwartą przestrzeń, którą podkreślić i optycznie powiększyć mogą duże przeszklenia, odpowiednio zaprojektowane oświetlenie czy połączenie strefy dziennej z ogrodem. Decydując się na budowę domu jednorodzinnego warto rozważyć plany oraz zmiany w przyszłości. Być może przyda się poddasze użytkowe, dodatkowy pokój, druga łazienka a może większy garaż?

Program funkcjonalny domu jednorodzinnego - co powinno go wyróżniać?

Po wejściu do domupierwszym pomieszczeniem powinien być wiatrołap, który nie tylko stanowi ochronę przed chłodem, ale może też być doskonałym miejscem do przechowywania i łącznikiem pomiędzy pomieszczeniem gospodarczym czy garażem a częścią mieszklaną domu. Wejście do holu jest początkiem szlaku komunikacyjnego między poszczególnymi pomieszczeniami - od salonu, jadalni i kuchni zaczynając, poprzez spiżarnię, pomieszczenia gospodarcze, łazienki, aż na poszczególnych pokojach i ich przeznaczeniu kończąc. Program funkcjonalny domu jednorodzinnego często zakłada dużą strefę dzienną, która sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu przez domowników. W kuchni z kolei zaprojektowany barek lub wyspa będą stanowić dodatkowy blat roboczy czy miejsce do spożywania szybkich posiłków, a przylegająca do kuchni spiżarnia pozwoli na łatwiejszą organizację miejsca i zachowanie porządku. Liczba łazienek, pokoi i ich przeznaczenie ustalane są przez pryzmat mieszkańców i ich potrzeb. W domach jednorodzinnych zazwyczaj projektuje się sypialnię główną oraz pozostałe pokoje dla dzieci, gości czy takie z przeznaczeniem na gabinet, pokój zabaw lub bibliotekę.

Garaż dla domu jednorodzinnego

Posiadanie domu z garażem jest bardzo wygodne i funkcjonalne, dlatego takie projekty domów są często wybierane przez inwestorów. Garaż w bryle domu zajmuje mniejszą powierzchnię działki, daje możliwość szybkiego przeniesienia i rozpakowania zakupów, może stanowić dodatkowe miejsce do przechowywania, a także pozwala zaoszczędzić czas na odśnieżaniu zimową porą. Jest też tańszy niż projekt domu z garażem wolnostojącym.

Decydując się nabudowę domu jednorodzinnego warto przyjrzeć się kilku różnorodnym projektom i otworzyć się na nowe możliwości i sugestie specjalistów. Klienci Pracowni ARCHON+ mogą wybierać spośród gotowych projektów domów, podzielonych na popularne kategorie: projekty małych domów, projekty domów, nowoczesnych, projekty domów z garażem, projekty domów parterowych czy projekty domów z poddaszem użytkowymmając pewność, że każdy z nich został zaprojektowany z myślą o ich komforcie i wygodzie.